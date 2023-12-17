韓聯社報導，美國與南韓15日在華府召開核諮商小組（Nuclear Consultative Group）第2次會議後，美軍核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）今天停靠釜山海軍基地。

路透社報導，根據美國與南韓在前述會議的聯合聲明：「北韓對美國或其盟邦進行的任何核攻擊都是不可接受的，並會導致金氏政權的終結。」

南韓政府一名高階官員近日表示，北韓可能於本月試射洲際彈道飛彈。

美國核潛艦停靠南韓在過往非常罕見，但根據首爾當局和華府達成的協議，美軍核潛艦停靠南韓的次數已經提高，以藉此協助嚇阻北韓。

另一艘美國核動力潛艦聖塔菲號（USS Santa Fe），曾於11月停靠在南韓濟州島的海軍基地。

美國核動力航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）上個月也抵達南韓釜山的港口，以加強嚇阻北韓的核子及飛彈計畫。