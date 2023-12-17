日本迅銷集團旗下的UNIQLO與GU兩大品牌深受台灣民眾青睞。眼見UNIQLO海外市場拓展有成，GU也計畫藉由加碼海外，達成5年後營業收入倍增的目標。但日媒指出，快速竄起的大陸快時尚品牌希音（SHEIN）恐成GU擴張版圖的最大障礙。

據日經中文網報導，UNIQLO佔迅銷營業收益的80%，GU僅佔10%。據了解，GU有高達約9成的收入來自於日本國內。可是隨著日本國內人口不斷下滑，GU勢必要與UNIQLO一樣，努力把海外市場打造成公司的金雞母。

GU於2013年在上海開立海外第1家門市，而截至今年8月底，GU總門市達463家，其中包括在大陸、香港與台灣等地的海外門市有36家。社長柚木治受訪時表示，希望2024財年能在海外市場站穩腳跟，5年後將營業收入提高到6000億日圓（約新台幣1340億元）。

目前除了大華人圈市場，GU下一步則是在美國紐約開立常設門市，希望在美中業務步入正軌後，再考慮進軍歐洲與東南亞。

不過在當前的全球快時尚市場，大陸巨頭SHEIN來勢洶洶，早已超車老前輩Zara以及H&M，目前已在全球150多個國家與地區提供服務，獲得廣大年輕人支持，恐成GU擴大海外市場的一大絆腳石。

報導中指出，相較於SHEIN主要透過網站銷售約60萬款商品，電商在GU的銷售收入中僅佔12%，雖計畫在數年內提高到30%，但仍以實體店鋪為主。未來能否提高流行與供求的預測精準度，並提高對手所沒有的品牌價值，將是GU海外市場的成敗關鍵。