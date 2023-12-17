消息人士說，以色列情報部門負責人今天拜會卡達總理。由於卡達正在調解以色列和巴斯坦衝突，這似乎證實以色列正在就帶回哈瑪斯扣押人質展開新談判。
路透社報導，人們注意力轉向可能的加薩休戰，以及囚犯和人質協議之際，知情人士透露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）昨晚會見了卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。
這場在歐洲進行的會面顯然是以色列和卡達高官之間的首次會議，自11月底為期7天的停火協議結束、未能延續以來，卡達一直充當調解人。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在今天的記者會上表示，加薩戰爭關乎存亡，必須打到贏為止。他說，加薩將實現非軍事化，並置於以色列安全控制之下。
尼坦雅胡說，以色列在加薩的攻勢協助達成部分人質釋放協議，他矢言繼續對哈瑪斯（Hamas）施加強大的軍事壓力，摧毀這個控制這片人口稠密地帶的巴勒斯坦激進組織。
10月7日，哈瑪斯武裝分子對以色列發動突襲，造成1200人死亡，並俘獲240名人質。加薩衛生當局指出，以色列的反攻已造成近1萬9000人死亡，數千人埋在廢墟中。
援助組織表示，加薩遭到嚴重破壞，230萬人口大部分人流離失所，其中許多人住在帳篷和臨時住所中，沒有食物或乾淨的水，這是一場人道危機。
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