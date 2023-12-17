印度一家生產炸藥與無人機的國防產業相關工廠今天上午發生爆炸，至少9人喪生。

爆炸事件於今天上午9時（台北時間上午11點30分）左右發生在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）納格坡縣（Nagpur），距新德里大約1000公里。

哈拉什特拉省副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）在社群平台發文，為9名死者表示哀悼，並宣布省政府將為每名死者家屬提供50萬盧比（約新台幣19萬元）的慰問金。

法德納威斯表示，發生爆炸的工廠為印度國防部門生產無人機與炸藥。

另一方面，印度News18電視台引述消息人士報導，爆炸發生在工廠的的煤礦准用炸藥生產區，員工在包裝炸藥時因不明原因引發爆炸，推測另有10至15人在事件中受傷，死亡人數可能還會增加。

有民眾質疑救援行動有延遲，錯失救人的黃金時間，但消防單位說明，由於爆炸地點是炸藥工廠，消防與救護人員必須在確認安全之後，才能進去救人。

這家工廠的廢料處理區今年8月也曾發生火災事故，造成1人死亡、2人受傷。