美國科技業陷入寒冬，今年以來，已逾24萬人被裁員，比去年高出5成，有些人被迫離職，也有些人是自己不想幹。據調查顯示，科技和醫療領域員工在高薪職位中占大多數，但他們卻計畫在6個月內離職。最想跳槽的第一名工作是資深產品經理，即使薪資中位數高達144000美元（約台幣450萬）也留不住人，因為他們對科技業大幅裁員感到震驚，打算去其他公司尋找更有保障的飯碗。

據薪水調查公司Payscale最新報告指出，2022年11月至2023年10月期間，統計超過77萬名美國員工的辭職意向數據，科技和醫療領域員工在高薪職位名單中居主導地位，而他們也表示，將在6個月內辭職。

擁有特殊技能或市場需求大的職缺，在求職市場中具有優勢，就算打包走人也能很快找到新工作。離職原因百百種，包括被分派到不適合的職位，或不受主管重視，還有些人因為突然被迫回到辦公室上班，在工作與生活之間無法取得更好平衡，乾脆Fire（開除）老闆。

以下是美國最想辭職的前15種工作：

1、資深產品經理：66%正在找新工作，年薪中位數144000美元。

2、抽血醫師：62%正在找新工作，年薪中位數39300美元。

3、一線廚師：62%正在找新工作，年薪中位數32200美元。

4、病患照護技術員：61%正在找新工作，年薪中位數37700美元。

5、急診註冊護理師：60%正在找新工作，年薪中位數79100美元。

6、病患服務代表：59%正在找新工作；年薪中位數39600美元。

7、網路安全分析師：59%正在找新工作，年薪中位數82900美元。

8、焊工、切割工、釺焊工或銅焊工：58%正在找新工作，年薪中位數48400美元。

9、堆高機操作員：58%正在找新工作，年薪中位數39800美元。

10、IT專案經理：58%正在找新工作，年薪中位數132000美元。

11、重症監護註冊護理師：58%正在找新工作，年薪中位數80700美元。

12、零售銷售人員：58%正在找新工作，年薪中位數30700美元。

13、軟體開發工程師：58%正在找新工作，年薪中位數86800美元。

14、資深數據分析師：58%正在找新工作，年薪中位數97100美元。

15、病患照護協調員：58%正在找新工作，年薪中位數46300美元。

CNBC報導，Payscale首席人事主管Lexi Clarke表示，許多員工認為，由於經濟不穩定、重返辦公室的規定，以及工作環境壓力大，所以 選擇辭職。

Clarke說，特別是資深產品經理對科技業大幅裁員感到震驚，因此打算去其他公司尋找更有保障的飯碗。而裁員也會影響留下來的員工，增加他們的工作量，導致身心更加疲憊。