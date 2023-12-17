美國科技業陷入寒冬，今年以來，已逾24萬人被裁員，比去年高出5成，有些人被迫離職，也有些人是自己不想幹。據調查顯示，科技和醫療領域員工在高薪職位中占大多數，但他們卻計畫在6個月內離職。最想跳槽的第一名工作是資深產品經理，即使薪資中位數高達144000美元（約台幣450萬）也留不住人，因為他們對科技業大幅裁員感到震驚，打算去其他公司尋找更有保障的飯碗。
據薪水調查公司Payscale最新報告指出，2022年11月至2023年10月期間，統計超過77萬名美國員工的辭職意向數據，科技和醫療領域員工在高薪職位名單中居主導地位，而他們也表示，將在6個月內辭職。
擁有特殊技能或市場需求大的職缺，在求職市場中具有優勢，就算打包走人也能很快找到新工作。離職原因百百種，包括被分派到不適合的職位，或不受主管重視，還有些人因為突然被迫回到辦公室上班，在工作與生活之間無法取得更好平衡，乾脆Fire（開除）老闆。
以下是美國最想辭職的前15種工作：
1、資深產品經理：66%正在找新工作，年薪中位數144000美元。
2、抽血醫師：62%正在找新工作，年薪中位數39300美元。
3、一線廚師：62%正在找新工作，年薪中位數32200美元。
4、病患照護技術員：61%正在找新工作，年薪中位數37700美元。
5、急診註冊護理師：60%正在找新工作，年薪中位數79100美元。
6、病患服務代表：59%正在找新工作；年薪中位數39600美元。
7、網路安全分析師：59%正在找新工作，年薪中位數82900美元。
8、焊工、切割工、釺焊工或銅焊工：58%正在找新工作，年薪中位數48400美元。
9、堆高機操作員：58%正在找新工作，年薪中位數39800美元。
10、IT專案經理：58%正在找新工作，年薪中位數132000美元。
11、重症監護註冊護理師：58%正在找新工作，年薪中位數80700美元。
12、零售銷售人員：58%正在找新工作，年薪中位數30700美元。
13、軟體開發工程師：58%正在找新工作，年薪中位數86800美元。
14、資深數據分析師：58%正在找新工作，年薪中位數97100美元。
15、病患照護協調員：58%正在找新工作，年薪中位數46300美元。
CNBC報導，Payscale首席人事主管Lexi Clarke表示，許多員工認為，由於經濟不穩定、重返辦公室的規定，以及工作環境壓力大，所以 選擇辭職。
Clarke說，特別是資深產品經理對科技業大幅裁員感到震驚，因此打算去其他公司尋找更有保障的飯碗。而裁員也會影響留下來的員工，增加他們的工作量，導致身心更加疲憊。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：