【時報記者葉時安台北報導】來到了寒意漸濃的12月，年底過節氛圍濃，為回饋廣大會員這一年的支持相挺，燦坤(2430)特別推出全新「歡樂聖誕跨年購物節」促銷計畫，活動自即日起開跑至明年1月2日，滿滿優惠從聖誕一路回饋到跨年，滿足歲末送禮、換季準備、除舊布新、犒賞自己等各式消費需求，以及大家電節能補助倒數半個月的「住宅家電汰舊換新節能補助」，「住宅燃氣器具節能產品補助」也將於明年正式啟動，燦坤跟隨政府補助，同祭優惠。

大家電節能補助倒數半個月，配合經濟部自年初所推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，燦坤今年陸續透過不同促銷方案鼓勵民眾於年底前汰換老舊家電，節能補助加上退還減徵貨物稅，最高可獲得5000元補助金。年末最後一檔活動期間，全館指定冰箱、冷暖空調全面75折起，現在入手空調享8年免費延長保固、VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務。指定冰箱/洗衣機/乾衣機，買就送5年獨家延長保固，還有限量精選好禮滿額送。搶領節能補助終局戰，燦坤也加強呼籲民眾應及早汰換老舊耗能機種，為全家省電省錢、更響應全民環保節能主張。

「住宅燃氣器具節能產品補助」將於明年正式啟動，為促進住宅能源使用效率提升，鼓勵汰舊換新家中老舊瓦斯熱水器、瓦斯爐，自明年1月1日起凡購買一級或二級能效的瓦斯爐或熱水器，每台可領1000至3000元不等的補助金。燦坤響應政府淨零行動推行，即日起於線上購物網選購熱水器、瓦斯爐即享9折起優惠，登記加碼送10%購物金，再享政府補助最高3000元，回饋最高上看30%，指定機種過年前可再領最高千元折價券。燦坤表示，熱水器市場以強制排氣式機種為主流，具有數位恆溫的功能更受消費者喜愛，下單後會有技師評估現場環境以及安裝細節，以確保使用安全性。

溫度降至個位數，熱門生活家電、抗寒必備燦坤都有，並祭出優惠，全館電暖器63折起。而燦坤線上購物聖誕季活動同步開跑，指定商品領券最高現折1.2萬元，消費滿2024元登記抽iPhone 15；下周12月19日至12月25日天天登入搶10萬禮物雨，每天簽到最高可得2024元購物金，還有線上獨家現折券。