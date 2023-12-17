因暴雨引發洪水可能帶來危險，澳洲當局今天勒令昆士蘭州北部數千人前往地勢較高的地方避險。
在昆士蘭州首府布里斯本以北約1700公里的凱恩斯是熱門旅遊勝地，也是通往大堡礁（Great Barrier Reef）的門戶。昆士蘭州當局表示，凱恩斯部分郊區正經歷嚴重洪患。
昆士蘭州消防與緊急服務局（Queensland Fire and Emergency Services）在官網針對昆士蘭州北部地區發布數個緊急警報，其中一個指出：「隨著將要漲潮和持續的降雨，這些地區可能遭受洪水侵襲。」
洪患是由先前是熱帶氣旋的賈斯伯（Jasper）所造成，賈斯伯本週侵襲昆士蘭州北部地區，預料今天會帶來更大的洪水。
澳洲天氣預報員預測「凱恩斯地區將出現強降雨，可能會導致危險並危及生命的山洪爆發」。
凱恩斯地方災難管理小組（Cairns Local Disaster Management Group）預測洪水將於今天稍晚達到高峰，並稱房舍、建築、道路和橋梁已被淹沒。
該單位在官網上說：「該地區可能會失去電力、水、污水處理和電話等服務。」
氣象預報員表示，凱恩斯以北約120公里的旅遊小鎮丹特里村（Daintree Village），今天也發生洪患，自當地時間16日上午9時以來降雨量約為350毫米。
該單位在官網說：「強降雨預料會在今天剩下的時間裡持續，會密切關注相關狀況。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1121217
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