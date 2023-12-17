【時報-台北電】綜觀本周鐵礦石一周情勢，因全球最大鋼鐵消費國中國，政策制定者會議議程上宣布的刺激政策措施低於外界期待，由於這份報告未能提出任何大規模的財務刺激措施，也缺乏細節，中國當局沒有呼籲採取更大規模的刺激政策措施，加上，數據顯示，上個月中國銀行貸款弱於預期，儘管中國央行保持寬鬆政策以支持世界第二大經濟體微弱的復甦，但中國11月新增銀行貸款季增幅仍低於預期，令市場感到失望。
加上，最近的寒流氣候，擾亂了中國華北許多地區的建築活動，許多地區氣溫嚴重下降和降雪擾亂了華北地區的建築活動，寒冷天氣持續席捲中國，預計未來幾天南方多地氣溫將大幅下降，寒冷天氣限制需求，補貨緩慢而下滑，疊加其他煉鋼原料也都走軟，中國製造業活動連續第二個月萎縮，對中國前景的不確定性，致本周大連及新交所鐵礦石期貨價格走勢回落下跌。
影響價格波動品項有:(202312/8~20231214)
12/13新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.59%，報每噸123.72美元；62%鐵礦石近月跌0.93%，報每噸135.16美元。
12/14大連期交所9月交割鐵礦石跌0.34%，報每噸890人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：