【時報-台北電】綜觀本周鐵礦石一周情勢，因全球最大鋼鐵消費國中國，政策制定者會議議程上宣布的刺激政策措施低於外界期待，由於這份報告未能提出任何大規模的財務刺激措施，也缺乏細節，中國當局沒有呼籲採取更大規模的刺激政策措施，加上，數據顯示，上個月中國銀行貸款弱於預期，儘管中國央行保持寬鬆政策以支持世界第二大經濟體微弱的復甦，但中國11月新增銀行貸款季增幅仍低於預期，令市場感到失望。

加上，最近的寒流氣候，擾亂了中國華北許多地區的建築活動，許多地區氣溫嚴重下降和降雪擾亂了華北地區的建築活動，寒冷天氣持續席捲中國，預計未來幾天南方多地氣溫將大幅下降，寒冷天氣限制需求，補貨緩慢而下滑，疊加其他煉鋼原料也都走軟，中國製造業活動連續第二個月萎縮，對中國前景的不確定性，致本周大連及新交所鐵礦石期貨價格走勢回落下跌。

影響價格波動品項有:(202312/8~20231214)

12/13新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.59%，報每噸123.72美元；62%鐵礦石近月跌0.93%，報每噸135.16美元。

12/14大連期交所9月交割鐵礦石跌0.34%，報每噸890人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)