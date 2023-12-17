【時報-台北電】外資連六日買超851.51億元，推升台股上周連4交易日收盤天天創高，回顧今年來指數從萬四至今將挑戰萬八，收復去年失土，不過隨著上周台股一路高恐怕出現高檔震盪，凱基投顧指出，上周五(12/15)成交金額仍在4000億元以下可控水準，按今年6、7月經驗，單日成交金額沒有失控達4500億元水準前，台股或將盤堅續創新高。
上周五電金主流沒力，市場改聚焦鋼鐵、電器電纜、航運業、玻璃陶瓷等傳產類股，整體看來電子、金融、非金電健康輪動。外資上周對台股火力全開，累計全周買超張數以華邦電買超60488張，位居第一名，權王台積電買超逾5萬張，居次。中信金(2891)買超48681張，在金融股中最受寵，長榮(2603)買超33642張，傲視傳產股。
除了外資買超排行股有看頭之外，專家以周漲幅1.95％～15.15%超越大盤表現、外資大舉回補1.52億~17.2億元，技術指標KD向上尚未超過70不至於過熱「三大條件」，篩選出：華邦電(2344)、富邦金(2881)、保瑞(6472)、台半(5425)、南亞科(2408)、亞翔(6139)、力積電(6770)、晶豪科(3006)、茂達(6138)、台塑化(6505)、中工(2515)、旺宏(2337)、雍智科技(6683)、順德(2351)14檔，後市可期。
至於內資方面，儘管投信15日終止連三買轉賣超11.64億元，但上周仍加碼88.88億元，今年到12月15日已買超2,326.19億元，加計去年買超2,841億元之後，連兩年買超台股共逾5,167億元
保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉認為，整體而言台股至第一季前的表現看升，包括選前偏多，作夢行情提前啟動，指數區間上移、企業庫存趨於健康水準，等待需求回升，急單成為常態，以及大環境通膨降溫，美國公債殖利率暫時重返5%機率低，有利風險偏好，建議投資人可留意與高速運算相關的電子零組件、AI伺服器、網路通訊，和IP服務、IC設計，同時亦可關注技術與產品具高度競爭力的產業與個股。（編輯：張嘉倚）
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