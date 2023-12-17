進入12月下半場，據勞保局行事曆顯示，接下來還有14筆錢即將入帳，包括老農津貼、國民年金保險生育給付、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金等。在各項給付當中，以去（2022）年底統計來看，勞保年金給付請領人數逾159.7萬人最多，最高領到52,035元。

本周三（20日）即將發放老農津貼，只要年滿65歲，曾加入過農保滿15年以上之農民，並符合老年農民福利津貼暫行條例第3條之規定者，可向所屬農會申請老農津貼，每月領取7,550元，發放其至死亡當月為止，明年漲至8,080元，預計受益人數為54萬人。

國民年金生育給付目前月投保金額為19,761元，生育給付2個月為39,522元，生雙胞胎可領4個月則為79,044元；國民年金保險喪葬給付將按被保險人死亡當月之月投保金額，一次發給5個月，目前月投保金額19,761元，5個月費用即為98,805元。

國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月生育給付，12月有3天入帳日，分別有12月7日、12月14日及12月21日；國民年金保險喪葬給付則分別在入帳12月15日、12月29日入帳，國保其他給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等預計於12月29日入帳，勞保年金給付則在前一天，也就是12月28日發放。

12／20

▲老農津貼

▲農民月退休儲金

12／21

▲國民年金保險生育給付

12／25

▲國民年金保險老年基本保證年金

▲國民年金保險原住民給付

12／28

▲勞保年金給付

▲職保年金給付

▲勞退月退休金（首發案）

12／29

▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資

▲國民年金保險老年年金給付

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

▲國民年金保險喪葬給付

▲國民年金保險遺屬年金