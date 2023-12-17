在東協（ASEAN）和日本友好合作關係邁入50州年之際，新加坡總理李顯龍提議，是時候考慮升級雙方自由貿易協定，推動數位和可持續發展新興領域，以明確表明東協和日本致力於將經濟合作帶到下一階段。李顯龍也指出，「新加坡樂於與日本深化合作，促進區域和平與穩定，包括歡迎日本自衛隊的飛機和船舶在新加坡中途停留和停靠。」

東協－日本紀念峰會17日展開，10國領導人聚集回顧和討論如何推進東協與日本的關係，涵蓋區域和國際和平穩定、基於互信的「心連心」（heart-to-heart）關係和共創未來經濟與社會等課題。

東協－日本全面經濟夥伴關係於2008年生效，目前涵蓋貨物和服務貿易、投資和經濟合作等領域。新加坡明年7月將接任東協－日本對話夥伴關係協調國，李顯龍說，「新加坡將樂於與日本和東協友國共同推進這項工作。」

據新媒《聯合早報》報導，李顯龍在峰會發言時說，區域經濟合作是區域安全重要的一部分，因此東協和日本應升級全面經濟夥伴關係，進一步強化聯繫。

李顯龍說，許多東協國家和日本通過不同組織參與一系列合作安排，例如區域全面經濟夥伴關係協定、跨太平洋夥伴全面進展協定，以及新加坡與日本和澳洲聯合召集的世界貿易組織電子商務聯合聲明倡議。這些合作安排各有作用，但李顯龍強調，東協和日本與此同時要同樣加倍努力，深化雙方的經濟合作。

他舉例說，數位和綠色經濟是關鍵新興領域，日本已就數位化與東協合作，並為東協建設網絡安全能力作出貢獻，「我們應繼續致力於建立開放、包容和可相互操作的數碼生態系統。 」李顯龍認為，雙方也須在可持續發展方面加大努力，以實現各自的氣候目標，實現綠色能源轉型。

東協和日本在慶祝金禧之際，制定「創新及可持續東協－日本經濟夥伴關係未來設計和行動計劃」。李顯龍說，這份重要的「活文件」將全面勾勒雙方未來10年的經濟合作，涵蓋數位化、可持續發展和供應鏈韌性等新興領域。

在廣泛諮詢私人領域在內的利益攸關方後，「東協－日本共創經濟願景」（ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision）也出爐，從可持續發展、開放創新、網路－實體互聯互通，以及人力資本發展4大行動支柱，協助東協和日本經濟提升競爭力和活力。

為進一步加強聯繫，李顯龍認為，東協和日本也應共同推動基於法治的穩定、開放和包容的國際和區域秩序。他說，日本是以東協為中心的關鍵區域平台重要成員，對區域安全合作可以作出很大貢獻，例如在海事安全、打擊網路和訊息威脅，以及化學、生物和輻射防禦方面。

另外，日本明年起會與菲律賓一起擔任東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）海事安全專家工作小組聯合主席國。李顯龍指出，「新加坡樂於與日本深化合作，促進區域和平與穩定，包括歡迎日本自衛隊的飛機和船舶在新加坡中途停留和停靠。」李顯龍指出，當今世界和平與穩定受到威脅，日本的貢獻因此變得更加緊迫。