警方今天表示，6年前與家人在西班牙度假時失蹤的英國少年巴蒂（Alex Batty），本週在法國西南部被人尋獲後，現已返回英國。
法新社報導，來自英格蘭大曼徹斯特地區的巴蒂，13日晚上在法國南部城市土魯斯（Toulouse）附近山區徘徊時被一名司機發現。
大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的鮑以爾（Matt Boyle）告訴記者說：「我很高興地說，6年後，亞力克斯（巴蒂）現在安全返回英國。」
今天稍早，現年17歲的巴蒂在土魯斯搭上飛機，經荷蘭阿姆斯特丹飛往倫敦。
鮑以爾說，有多名英國警察和一名家屬陪同巴蒂搭機。
鮑以爾說：「這一刻對他和他所愛的人來說無疑很重要，我們很高興他們在這麼長時間之後能夠再次見面。」
巴蒂將被送回外婆卡魯安納（Susan Caruana）身邊。2017年他11歲在西班牙度假遭母親綁架之前，英國法院已把男孩的監護權判給外婆。
卡魯安納透過警方發布的聲明說：「我迫不及待想見到他。」
6年來，其中包括在法國的2年，巴蒂在一個「靈修社區」中過著「居無定所的」生活，從沒在同一個地方停留超過幾個月。
檢方在昨晚的記者會上表示，巴蒂在路上走了4天後，13日晚上被一名送貨司機發現。
醫師說，巴蒂健康狀況良好，這些年來應該沒被虐待。
土魯斯檢方稍早表示，巴蒂的母親目前下落不明，可能人在芬蘭。
檢方昨天表示，巴蒂是在母親說要去芬蘭之後決定逃跑。他告訴法國調查人員，他們之前待在摩洛哥，之後轉往西班牙邊界的法國庇里牛斯山（French Pyrenees）。
巴蒂還告訴調查人員，他之前待在一個探索自我、冥想的靈修中心。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1121217
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