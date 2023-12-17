日本共同社報導，日本政府已就2024年度中央政府總預算案編列約7兆7000億日圓（約新台幣1兆6992億元）防衛經費展開最後協調，這筆創歷史新高的防衛預算包括美軍整編經費。
日本政府為徹底強化防衛能力，日前決定從2023年度到2027年度為止的5年內，總計投入約43兆日圓防衛預算，而2024年度是第2年，目前規劃預算規模已大幅超過之前寫下歷史新高紀錄的2023年度原始預算約6兆8000億日圓。
日本政府相關人士12月16日透露，2024年度欲編列約7兆7000億日圓的防衛預算，包括作為破壞他國境內飛彈基地等反擊能力的國產長程飛彈採購費，以及新世代戰機研發費等。
作為指揮陸海空自衛隊的常設組織「統合作戰司令部」，預計2024年度內將以240人規模在東京市谷正式成立。
有關長程飛彈部分，日本政府擬編列961億日圓作為採購國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」預算，並提前一年到2025年度完成部署。
另外，針對射程3000公里的極音速飛彈及可攻擊艦艇及陸上目標的新式精密飛彈，也分別編列725億日圓及323億日圓作為研發經費。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1121217
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