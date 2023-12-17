【時報記者任珮云台北報導】台股上周三大法人僅有自營商調節台股，賣超179.67億元，外資與投信法人聯袂回補台股，分別買超699.40億元、88.88億元。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，在聯準會明確提到通膨已有所緩和，點陣圖也暗示明年將降息三碼，降息幅度超出先前9月的降息兩碼預期，不僅美股大漲，也激勵台股上周四、周五持續創高，加權指數一舉來到2022年3月下旬以來波段高點，且看好電子業庫存已落底，搭配外資開始回流股市，有利於台股指數進一步向上挑戰。

孫傳恕認為，現階段投資氣氛熱絡，反映降息與景氣落底，以及明年可望復甦等利多，指數有望續創今年新高，但因為波段漲幅已大，仍須留意盤面是否出現賣壓，且外資開始進入放長假階段，權值股表現或將相對受到壓抑，預料盤面將以中小型、題材股接棒表現。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤勢主要仍處在庫存調整結束、2024年需求有望逐步恢復成長，以及市場高度期待聯準會降息等多方正面因素支撐下，市場持股信心不墜，在交投增溫、資金快速輪動下，各類股的權值股多有所表現。

就近期產業面而言，安聯投信台股團隊表示，AI題材仍是長期趨勢，但受到CoWoS產能緊繃影響、短期數字無法跟上市場期待；全球科技自行研發晶片成趨勢，看好矽智財、客製化晶片主題；手機與PC急單；記憶體漲價效應可望延續到2024年第一季。

針對明年的產業面，半導體產業展望仍看好，孫傳恕分析，半導體市場儘管2023年受到總體經濟、庫存影響，第四季的晶圓龍頭法說會提到供應鏈調整已經非常接近底部，且近期智慧手機及PC相關需求回歸正常，相關先進封裝、CoWoS產能仍是供不應求，因此維持2024年半導體龍頭能展現健康成長看法，長期整體營收展望可望達15%至20%的複合年增率。

安聯投信台股團隊表示，整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股亦有機會成為盤面資金青睞的對象、可望有較好的表現。就策略上，市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新興市場資金動能。我們認為各類股由上而下，現階段由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。