日本自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，迫使首相岸田文雄撤換安倍派4名閣員盼「止血」，但日經最新民調顯示，岸田支持率仍跌到創新低的26%。
日本經濟新聞與東京電視台在12月15日到16日，針對岸田內閣4名閣員12月14日遭撤換後所做最新民調顯示，岸田內閣支持率已跌到26%，較上次在11月調查下滑4個百分點，創2021年10月上任以來新低紀錄，而不支持率也上升6個百分點來到68%。
由於自民黨內派閥爆發未如實申報政治獻金募款餐會收入疑雲，岸田被迫在12月14日一次撤換包括前內閣官房長官松野博一等4名閣員。
日經民調顯示，岸田內閣支持率已連續3個月下滑，不支持率也是連續4個月上升。不僅如此，岸田內閣支持率還創下自民黨2012年重返執政後新低紀錄，不支持率同創2012年以來新高紀錄。
另外，有關岸田撤換4名閣員，44%受訪者給予正面評價，高於無法給予正面評價的41%。
在12月14日的內閣人事異動，安倍派（清和政策研究會）所屬4名閣員全數遭撤換，新任內閣官房長官由前外務大臣林芳正接任。另外新上任3名閣員分別是經濟產業大臣齋藤健、總務大臣松本剛明，及農林水產大臣坂本哲志。
被問到希望岸田擔任首相到什麼時候，34%受訪者認為「希望能立即換人」，較上次在11月的調查增加4個百分點。
過半數的53%受訪者希望岸田「做到2024年9月自民黨總裁任期屆滿止」；而希望岸田「盡可能做久一點」的受訪者僅有8%。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1121217
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