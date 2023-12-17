美國共和黨總統參選人川普今天再次發表他先前曾被批為仇外和呼應納粹的言論，說無證移民正在「污染我們國家的血液」。
路透社報導，川普在新罕布什爾州的造勢會發表上述言論。他在活動中譴責美墨邊境的移民過境行為；美墨邊境移民數量在 9月創下新高。
川普承諾，若當選第2個4年任期，將打擊非法移民並限制合法移民。
川普在杜倫（Durham）的造勢會上說：「他們正在污染我們國家的血液。」他說，除了南美洲，移民還從亞洲和非洲湧入美國，「世界各地的人都湧入我們的國家」。
川普9月下旬接受右傾網站「國家脈動」（The National Pulse）訪問時也使用了同樣的「污染血液」語言，引起猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）譴責，該聯盟領袖葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）稱這種說法「種族歧視、仇外、令人厭惡」。
曾出版法西斯主義相關著作的耶魯大學教授史坦利（Jason Stanley）表示，川普反覆使用這種語言很危險。史坦利說，川普的話呼應納粹（Nazi）領導人希特勒（Adolf Hitler）的言論，希特勒在其自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）中，警告德國人的血液不要被猶太人污染。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1121217
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：