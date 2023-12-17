總統蔡英文南下高雄為民進黨立委參選人李昆澤輔選，致詞時向人民承諾卸任前總投入3,000億到勞保基金，使勞保財務結構比較健全，勞工能安心在退休後領年金，並保證「勞保年金不會破產」，贏得滿堂彩。
不過，蔡政府沒說的是，勞保潛藏債務達10兆，光是僅僅要平衡接下來10年的收支逆差，每年至少要撥補1,500億，近四年中央政府總預算總計也才撥補1,170億，即使明年撥補提高至1,000億元，恐怕也是緩不濟急。
勞保年金改革至少拖了10年，至今仍在收集意見、尋求共識，恐不利在職的勞工，時間拖得越久，制度改革過程過渡期越短，當政策選擇工具變少，改革幅度將更加激烈，包含退休族在內的全民都將受害。
據勞保局統計，去（2022）年底有逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領逾1.8萬元，超過61％勞工月領不到2萬元、超過38％月領2萬元以上，甚至有10％月領不到1萬元，預期年改將朝向多繳、少領、晚退方向處理，青壯世代領到退休金將越來越少，如蔡英文所說「勞工真的要自立自強」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：