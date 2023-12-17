總統蔡英文南下高雄為民進黨立委參選人李昆澤輔選，致詞時向人民承諾卸任前總投入3,000億到勞保基金，使勞保財務結構比較健全，勞工能安心在退休後領年金，並保證「勞保年金不會破產」，贏得滿堂彩。

不過，蔡政府沒說的是，勞保潛藏債務達10兆，光是僅僅要平衡接下來10年的收支逆差，每年至少要撥補1,500億，近四年中央政府總預算總計也才撥補1,170億，即使明年撥補提高至1,000億元，恐怕也是緩不濟急。

勞保年金改革至少拖了10年，至今仍在收集意見、尋求共識，恐不利在職的勞工，時間拖得越久，制度改革過程過渡期越短，當政策選擇工具變少，改革幅度將更加激烈，包含退休族在內的全民都將受害。

據勞保局統計，去（2022）年底有逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領逾1.8萬元，超過61％勞工月領不到2萬元、超過38％月領2萬元以上，甚至有10％月領不到1萬元，預期年改將朝向多繳、少領、晚退方向處理，青壯世代領到退休金將越來越少，如蔡英文所說「勞工真的要自立自強」。