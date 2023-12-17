菲律賓總統小馬可仕說，近幾個月來，南海的緊張局勢「有增無減」。他也警告，一個「更加自信的中國」對亞洲鄰國構成了「真正的挑戰」。他也表示，菲律賓正努力解決南海的「勘探問題」，以便在資源豐富的水道上啟動新的能源勘探項目，滿足菲律賓能源需求。

據《路透》報導，菲律賓和中國大陸恢復了共同勘探南海石油和天然氣資源的討論，兩國在這一戰略航道上開發自然資源的主權問題上存在數十年的爭執。但小馬可仕在出席日本和東協（ASEAN）東京峰會時表示，根據其辦公室發布的新聞稿，會談「進展甚微」。

小馬可仕表示，「我們目前仍處於僵局。」他強調菲律賓有權開發西菲律賓海的能源儲備，而菲律賓希望減少對化石燃料和煤炭的依賴，並轉向液化天然氣。

菲律賓和中國大陸船隻日前接連在南海爭議島嶼水域緊張對峙，兩國政府互相指責。日本與中國大陸也存在海上爭端。在南海局勢日益緊張之際，菲律賓和日本已開始就允許在對方領土上部署軍隊的互惠准入協議進行談判。

小馬可仕16日在峰會上接受日本媒體採訪，他強調與志同道合的盟友結成強大聯盟的必要性，就像菲律賓、日本和美國之間的三邊合作一樣。

根據小馬可仕辦公室發布的新聞稿，小馬可仕在談到南海問題時說，「過去幾個月或幾年裡，（該地區的）緊張局勢非但沒有減弱，反而有增無減」。小馬可仕說，「我們必須…繼續勸和，繼續在不同國家，所有相關國家...之間進行溝通。」

小馬可仕說，中國大陸展現出的挑戰需要「新的解決方案」，「僅與日本和菲律賓達成這一協議實際上是不夠的。我們確實必須做出更多此類安排」。