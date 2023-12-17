【時報-台北電】中國人民銀行（大陸央行）前行長戴相龍17日表示，中國建設金融強國，不是謀求世界金融霸權，而是為爭取一個與中國經濟和金融實力相當的國際金融地位。他並提及，建成金融強國體系，要實現的目標之一就是人民幣國際化影響力，到2035年與歐元相當，到本世紀中葉成為全球第二大國際貨幣。

「2023鳳凰網財經年會」17至18日召開，戴相龍出席年會，並在開幕演講中詳細解讀中共中央金融工作會議提出的「金融強國」目標。

戴相龍指出，中國建設金融強國，不是謀求世界金融霸權，中國反對世界金融霸權，而是為爭取一個與中國經濟和金融實力相當的國際金融地位，推動中國經濟高質量發展；同時，也促進全球經濟和金融的穩定發展。

戴相龍表示，建成金融強國體系，要實現八大目標：一是推進中央銀行制度建設，把人民幣管理成為在全球貨幣供應量最大、幣值最為穩定的國際化貨幣，數位貨幣技術運用走在世界前列。

二是人民幣國際化影響力，到2035年與歐元相當，到本世紀中葉成為全球第二大國際貨幣。三是培育和發展可與美國、歐洲金融集團相競爭的全球化的、綜合經營的中國金融集團。

四是建成具有國際影響力的資本市場，國際資本跨境自由流動，企業資產負債率大幅下降。五是把上海建成與紐約、倫敦有同等競爭力的國際金融中心。鞏固提升香港國際金融中心地位。六是金融業的數位化和智慧化管理名列世界前列。(新聞來源：旺報即時 陳冠宇)