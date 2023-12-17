北韓官媒《朝中社》17日報導，北韓最高領導人金正恩16日在已故領袖金正日逝世12周年參謁錦繡山太陽宮。《朝中社》去年未報導金正恩到太陽宮參謁悼念的新聞，也是他自2012年上台以來首次缺席，當時引起關注。
報導指出，北韓勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員金德訓、趙甬元、崔龍海等黨和政府領導幹部等一同前往參拜。金正恩、勞動黨中央委員會、國務委員會、最高人民會議常任委員會、內閣，分別在已故領袖金日成和金正日的銅像前敬獻花籃。全體參加人員發誓衷心擁護金正恩的思想和領導，爭取主體革命事業新勝利。
另據《韓聯社》，從《朝中社》發布的圖片來看，北韓外相崔善姬、國防相強純男、人民軍總政治局長鄭京擇、勞動黨書記吳秀容、李日煥和樸泰成、勞動黨副部長金與正和勞動黨軍政指導部長樸正天也一同出席活動。
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