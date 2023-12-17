韓國國家安保室第一次長金泰孝日前警告，北韓可能在本月試射洲際彈道飛彈。韓國國防部17日宣布，美國海軍維吉尼亞級攻擊核動力潛艦「密蘇里號」（USS Missouri, SSN-780）當日抵達韓國釜山海軍基地，加強美韓海軍交流與合作，進一步強化聯合防禦態勢。
此前，北韓上月21日成功發射一枚軍事偵察衞星後，美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「聖達菲號」（USS Santa Fe）於11月22日便抵達韓國，停靠濟州海軍基地，而美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）也於當時的前一天抵達釜山港。
美國和韓國核諮商小組（NCG）第2次會議15日在美國華盛頓召開，聯合公報表明會加強美國延伸威懾執行力，不會放任北韓對美國及其盟友發動核武攻擊。若北韓發動核攻擊，將招致金正恩政權的終結。
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