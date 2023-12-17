國際移民組織（IOM）今天表示，一艘船隻在利比亞外海沉沒，約61名移民下落不明並推定喪命，這是北非外海最新一起這類悲劇。
法新社報導，聯合國旗下國際移民組織利比亞辦公室表示，一艘船隻從利比亞西北沿海城鎮祖瓦拉（Zwara）出海遭大浪淹沒，有「大量移民」據信喪命。
這個辦公室引述生還者說法表示，船上有86名移民。
利比亞和突尼西亞是許多無證移民經由義大利前進歐洲的跳板。
國際移民組織利比亞辦公室表示，這次事件的罹難者包括女性和兒童，且大多來自奈及利亞、甘比亞和其他非洲國家。他們同時表示有25人獲救，並被帶到利比亞拘留中心。
國際移民組織利比亞辦公室表示，他們團隊「提供了醫療支援」，生還者狀況良好。
國際移民組織發言人迪賈柯莫（Flavio Di Giacomo）在以前稱為推特（Twitter）的X平台寫道，今年有超過2250人在這條地中海移民路線喪命，這樣一個「戲劇化的數字顯示出，不幸的是，在拯救海上性命這方面的行動仍舊不夠」。
6月14日時，一艘載有750人的漁船從利比亞前往義大利的途中，在希臘西南外海沉沒。
據生還者說法，這艘船載的主要是敘利亞人、巴基斯坦人和埃及人。只有104人生還，有82具遺體被尋獲。
國際移民組織指出，今年有超過15萬3000名移民從突尼西亞、利比亞出發抵達義大利。
義大利極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年以制止非法移民湧入作為競選主軸後，順利贏得選舉。
利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）10多年前在一場獲北大西洋公約組織（NATO）支持的起義中被推翻，隨後喪生，國家自此陷入暴力動盪，並成了人口販子的天堂，犯下從勒索到奴役等的各項非法行為。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121217
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