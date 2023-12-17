【時報-台北電】台灣中油公司自明（18）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.61美元，新臺幣兌美元匯率升值0.034元，國內油價依公式計算跌幅為1.76%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調降0.1元、柴油應調漲0.5元，另本週部分亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）國家貨幣升幅較高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前週高，國內應調價格已低於前述國家，汽、柴油吸收金額為0，計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.3元。（編輯：張嘉倚）