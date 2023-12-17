【時報-台北電】台灣中油公司自明（18）日凌晨零時起汽油價格調降0.3元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。
台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.61美元，新臺幣兌美元匯率升值0.034元，國內油價依公式計算跌幅為1.76%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調降0.1元、柴油應調漲0.5元，另本週部分亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）國家貨幣升幅較高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前週高，國內應調價格已低於前述國家，汽、柴油吸收金額為0，計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.3元。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：