【時報-台北電】綜觀近一周芳香烴和烯烴走勢，其中芳香烴市場漲跌互見；純苯受到下游盤面走強與多家貿易商積極採買的影響，成交狀況良好，令韓國市場截至周四(12/14)報859美元/噸，漲逾一周新高；苯乙烯SM因接近年末市場出貨意願較強，且理論上一體化裝置生產企業產銷盈利仍佳，令大陸市場報996美元/噸，較12/1上漲1%；甲苯由於下游延續疲態，市場雖意圖挺價，但壓力明顯，場內商談氣氛冷清，促使大陸市場報796美元/噸，近一周跌0.3%。

烯烴市場呈低迷態勢，丁二烯BD由於部分前期檢修裝置陸續重啟，同時近期有船貨到港預期，故供應面呈現增加，此外下游詢盤意願仍弱，市場成交重心持續下探，大陸市場截至上周五(12/8)報971美元/噸，跌至3個月低價；乙烯因部分下游考慮成本面依舊承壓，接貨意願下降僅剛需採購，新單成交氣氛清淡，令東南亞市場截至周四(12/14)報851美元/噸，跌逾3個月新低；丙烯因出貨阻力較大，且下游僅存適量剛需補貨，令韓國市場截至周四(12/14)報811美元/噸，跌逾一個月低價。

影響價格波動品項有: (20231208-20231214)

12/08丁二烯BD大陸CFR，報971美元/噸，跌至3個月低價。

12/14乙烯東南亞CFR，報851美元/噸，跌逾3個月新低。

12/14丙烯韓國FOB，報811美元/噸，跌逾一個月低價。

12/14苯韓國FOB，報859美元/噸，漲逾一周新高。

12/14苯乙烯SM大陸CFR，報996美元/噸，較12/1上漲1%。

12/14甲苯大陸CFR，報796美元/噸，近一周跌0.3%。(編輯：王聖為)(商品行情網）