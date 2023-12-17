標普500指數今年走勢

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外轉鴿的利多發酵下，美股主要指數連續第七周收高，標普500指數更創下6年來最長連漲紀錄。目前市場關注的焦點，集中在停泊於貨幣基金的近6兆美元資金動向，一旦這些銀彈流入股市，勢必為美股引爆新一波多頭漲勢。

儘管15日在市場激情逐漸消褪，導致美股收盤漲跌互見，但道瓊工業指數連三日改寫收盤新高，上漲0.15％到37,305.16點，那斯達克指數也上揚0.35％，收在14,813.92點。至於標準普爾500指數則小下跌0.01％到4,719.19點。

過去一周在聯準會（Fed）暗示政策轉向的利多激勵，美股三大指數連續第七周收高、漲幅介於2.5％到2.9％，標指更寫下6年來最長連漲紀錄。

另外，10年期美債價格也跟進大漲，壓低與價格走勢相反的殖利率過去一周重挫31.7個基點至3.913％，跌破4％大關，並締造去年11月以來最大單周跌幅。

然而，美股能否延續這波熾熱漲勢，市場目前正將目光聚焦在停泊於貨幣基金的近6兆美元現金動向，若有部分資金轉向股市，在資金行情點火下，可望再度引爆美股新一波漲勢。

根據美銀15日發布報告指出，投資者過去一周從貨幣基金撤出310億美元，並將253億美元投入股市，這是貨幣基金8周來首度出現資金外流。美國投資公司協會最新統計也顯示，貨幣資金規模曾在12月6日達到創紀錄的5.9兆美元。

自從上周Fed在會議上首度提及降息，整個市場投資情勢出現轉變。貝萊德追蹤自1995年的數據發現，在Fed結束升息循環後的一年期間，美股報酬率達24.3％、投資級債券為13.6％、貨幣基金報酬率只有4.5％。

Capital集團固定收益投資主管Flvio Carpenzano則表示，若Fed的升息循環已經結束，那麼現在就是部署現金的時刻到了。