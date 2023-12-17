在美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外轉鴿的利多發酵下，美股主要指數連續第七周收高，標普500指數更創下6年來最長連漲紀錄。目前市場關注的焦點，集中在停泊於貨幣基金的近6兆美元資金動向，一旦這些銀彈流入股市，勢必為美股引爆新一波多頭漲勢。
儘管15日在市場激情逐漸消褪，導致美股收盤漲跌互見，但道瓊工業指數連三日改寫收盤新高，上漲0.15％到37,305.16點，那斯達克指數也上揚0.35％，收在14,813.92點。至於標準普爾500指數則小下跌0.01％到4,719.19點。
過去一周在聯準會（Fed）暗示政策轉向的利多激勵，美股三大指數連續第七周收高、漲幅介於2.5％到2.9％，標指更寫下6年來最長連漲紀錄。
另外，10年期美債價格也跟進大漲，壓低與價格走勢相反的殖利率過去一周重挫31.7個基點至3.913％，跌破4％大關，並締造去年11月以來最大單周跌幅。
然而，美股能否延續這波熾熱漲勢，市場目前正將目光聚焦在停泊於貨幣基金的近6兆美元現金動向，若有部分資金轉向股市，在資金行情點火下，可望再度引爆美股新一波漲勢。
根據美銀15日發布報告指出，投資者過去一周從貨幣基金撤出310億美元，並將253億美元投入股市，這是貨幣基金8周來首度出現資金外流。美國投資公司協會最新統計也顯示，貨幣資金規模曾在12月6日達到創紀錄的5.9兆美元。
自從上周Fed在會議上首度提及降息，整個市場投資情勢出現轉變。貝萊德追蹤自1995年的數據發現，在Fed結束升息循環後的一年期間，美股報酬率達24.3％、投資級債券為13.6％、貨幣基金報酬率只有4.5％。
Capital集團固定收益投資主管Flvio Carpenzano則表示，若Fed的升息循環已經結束，那麼現在就是部署現金的時刻到了。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：