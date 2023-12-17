美國聯準會（Fed）露透明（2024）年有機會降息3碼，且根據最新FedWatch顯示 3月降息的機率高達79％，激勵市場 信心，美股四大指數全面噴出，帶動台股同步向上，突破17,500點。
央行暗示明年上半年不會降息，有助於新台幣穩定升值，外資將持續回流台灣，散戶指標融資餘額變化不大，籌碼穩定，台指量價齊揚，本周將持續向上挑戰新高，唯類股快速輪動，操作難度升高。
摩爾投顧分析師何基鼎認為，剩下半個月即將封關，集團、投信作帳年底作帳即將轉結帳，投信、集團布局的中小型類股，賣壓較大，容易出現開高走低，例如矽統（2363）、英業達（2356）、台星科（3265）、智原（3035）等要居高思危。
何基鼎表示，在生技、觀光、政策股高漲之後，近期特斯拉股價持續向上，帶動車用類股表普遍向上，短線可留意包括百達-KY（2236）、毅嘉（2402）、美琪瑪（4721）、麗清（3346）等。
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