全球最大的烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）新執行長克魯（Debra Crew）上台後不久就對外做出大膽聲明，她計劃讓全世界都愛上龍舌蘭酒來拓展事業版圖。龍舌蘭酒在美國受歡迎程度急增，可望成為今年美國銷售量最高烈酒，讓過去主要用來調製雞尾酒瑪格麗特（Margarita）的龍舌蘭酒達到一個令人意想不到的里程碑。
克魯認為，她能在美國與墨西哥以外地區，複製這個成功經驗。目前美墨市場龍舌蘭酒總銷售比率達85％。她8月在法說會上說：「我追求的目標很簡單，就是讓全球都喝龍舌蘭酒。」
擁有包括Don Julio和Casamigos等龍舌蘭酒品牌的帝亞吉歐，一直嘗試提高龍舌蘭酒在美墨以外的接受度，包括推廣一種以龍舌蘭酒為基底的帕洛瑪（Paloma），因為其比瑪格麗特更容易調製。帝亞吉歐視帕洛瑪為改變歐洲人對龍舌蘭酒看法的雞尾酒，讓他們更傾向以此來配搭餐點而非葡萄酒。
不過，克魯定下拓展海外市場目標同時，還得面對美墨等部份核心市場愈來愈難經營的環境。有分析師質疑帝亞吉歐的業績過度依賴龍舌蘭酒，讓其面對經濟放緩衝擊酒品市場時變得較對手更脆弱。
在英國上市的帝亞吉歐股價已反映市場憂慮。其以拉美銷售不如預期為由發出獲利預警後，11月10日暴跌12％，24日收盤約2,820便士，今年來累跌22％。
現年52歲的克魯本來被前執行長梅內澤斯（Ivan Menezes）安排在7月接棒，但梅氏在胃潰瘍急救手術後不幸去世，讓克魯提前在6月上台。由於梅氏任內成功抓住市場變化而讓公司銷售快速增長，克魯能否延續梅氏時代的成長氣勢為外界觀察焦點。連追蹤帝亞吉歐廿年的RBC分析師瓊斯（James Edwardes Jones）也喊出「管理危機」，因為梅氏太傑出，是難以超越的高峰。
曾經在美軍服役四年的克魯退伍後，先後在卡夫（Kraft）、瑪氏（Mars）、雀巢（Nestle）和百事（Pepsi）等食品品牌工作，後來成為菸草商雷諾茲美國（Reynolds American）執行長，2020年成為帝亞吉歐北美事務部負責人。
龍舌蘭酒在美國銷售成長幅度在2021年達至頂峰後就開始縮小，尤其頂級龍舌蘭酒的縮小幅度更大。雖然國際酒類市場研究機構（IWSR）估計今年美國龍舌蘭酒銷售額將達133億美元，超過伏特加和威士忌而成為全美銷售額最高烈酒，但帝亞吉歐坦承，龍舌蘭酒要進一步擴大美國市占率仍要花更多力氣與時間。
對克魯來說，這反而成為其拓展全球市場的重大機遇。因為帝亞吉歐現在不但有足夠龍舌蘭釀酒來供應世界，甚至能為酒市發起一場革新。義大利酒商金巴利執行長康塞維茲（Bob Kunze-Concewitz）表示，愛上龍舌蘭開始成全球現象。
（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）
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