以低價為號召的美國連鎖量販店好市多（Costco），販賣高價商品金條依然搶手。根據最新財報顯示，好市多上季賣出價值超過1億美元的1盎司金條，會員限購兩條，往往上架數小時便被會員搶購一空。

好市多15日股價收盤大漲4.45％，報658.82美元，創下歷史新高紀錄。今年迄今股價累計勁升逾44％。

好市多財務長賈蘭帝（Richard Galanti）在會計年度第一季（9至11月）法說會表示，上季銷售超過1億美元的1盎司金條。他在9月公布財報時曾表示，金條通常在線上開賣幾小時便銷售一空。

據好市多網站顯示，1盎司金條15日售價為2,069.99美元，高過紐約商品期貨交易所（COMEX）現貨金價。現貨金價當日收盤下跌0.8％，降至每盎司2,019.62美元。紐約2月期金下挫0.45％，報每盎司2,035.7美元。

好市多9月在線上開賣金條就此掀起會員淘金熱，會員普遍對這項商品感到滿意，網站有4.9顆星的評價和將近800條評論，部分客戶則抱怨州銷售稅規定嚴格。

聯準會（Fed）主席鮑爾日前暗示明年可能降息，導致美元和美國公債殖利率下挫，儘管現貨金價15日收黑，但周線仍攀升0.8％。今年金價走勢猶如坐雲霄飛車，曾在2月和9月跌破1,900美元，但也六度站上2,000美元大關。今年迄今現貨金價約上漲12％。

報導稱，金價多頭已持續5年，現貨金價由2019年的1,200美元起漲。基於美國聯準會降息在望，摩根大通看好明年金價後市，預期金價將觸及2,300美元高點。