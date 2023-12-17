美聯準會（Fed）主席鮑爾上周意外鴿派大轉向，並引爆美國股債狂漲之際，多名決策官員15日連番釋出鷹派言論，企圖為明年初降息的樂觀預期進行滅火。
在Fed內部有第三把交椅之稱的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）15日接受媒體採訪時指出，Fed在上周決策會議中，並沒有真正討論降息。但在被問及何時調降利率的問題時，他表示，當Fed還在持續評估貨幣政策是否能助通膨回落到2％目標時，考慮降息言之過早。
此外，隸屬鴿派陣營的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日也提到，如果美國通膨按照預期下滑，他預計Fed在明年將降息兩次，但時間點應落在第三季。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）雖不排除明年3月降息的可能性，但對前景看法偏向謹慎。他表示，Fed有需要將重心從通膨轉向就業指標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：