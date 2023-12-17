美聯準會（Fed）主席鮑爾上周意外鴿派大轉向，並引爆美國股債狂漲之際，多名決策官員15日連番釋出鷹派言論，企圖為明年初降息的樂觀預期進行滅火。

在Fed內部有第三把交椅之稱的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）15日接受媒體採訪時指出，Fed在上周決策會議中，並沒有真正討論降息。但在被問及何時調降利率的問題時，他表示，當Fed還在持續評估貨幣政策是否能助通膨回落到2％目標時，考慮降息言之過早。

此外，隸屬鴿派陣營的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日也提到，如果美國通膨按照預期下滑，他預計Fed在明年將降息兩次，但時間點應落在第三季。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）雖不排除明年3月降息的可能性，但對前景看法偏向謹慎。他表示，Fed有需要將重心從通膨轉向就業指標。