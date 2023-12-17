以色列軍方今天表示，在加薩走廊北部阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）的軍事行動已結束，並稱發現武器且逮捕約80名巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）分子。
法新社報導，哈瑪斯形容以軍在加薩市（Gaza City）阿德萬醫院的行動是「駭人屠殺」。哈瑪斯治下的加薩衛生部13日曾說，以軍在「圍攻」醫院數天期間「對病房開槍」並逮捕醫護人員。
聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）同天表示，院長和另外70名醫護人員「在醫院外一處不明地點遭逮捕」，還說以軍釋放了5名醫師和女性醫護人員，但據報那些遭挾持的人遭受「不當對待」。
以色列軍方今天說，他們已「結束在阿德萬醫院區域的行動」，並指稱哈瑪斯將這座醫院當作指揮控制中心。
以軍表示他們「逮捕大約80名恐怖分子」，並「摧毀這個區域的恐怖基礎設施」，且發現「眾多武器」。
以軍也說他們「訊問醫院工作人員」，聲稱「這些工作人員坦承武器被藏在保溫箱，這些保溫箱本來是用來治療早產兒」。
哈瑪斯今天在聲明中指控以軍在醫院內進行「駭人屠殺」，並說以軍出動推土機摧毀在當地避難災民的帳篷，造成「一些人傷亡」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121217
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