【時報-台北電】根據上海市房地產交易中心網站消息，在上海宣布優化住房信貸政策並調整普通住房標準後的新政實施首日（15日），二手房成交套數662套，較11月日平均水準高出約40％。

上海日前宣布，自15日起調整普通住房標準和優化差別化住房信貸政策。在調整普通住房標準方面，規定可以享受優惠政策的普通住房，應同時滿足兩個條件：一是五層以上（含五層）的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄；二是單套住房建築面積在144平方公尺以下（含144平方公尺）。

上海也優化了差別化住房信貸政策：一是首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，最低首付款比例調整為不低於30％。二是二套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限LPR加30個基點，最低首付款比例調整為不低於50％。

《上海證券報》報導，上海鏈家研究院的監控數據顯示，11月份上海全市共成交二手房1.41萬套，日均成交約470套。以此為基準計算，上海15日二手房成交套數較11月日平均水準高出約40％。

諸葛數據研究中心表示，15日上海新建商品房成交736套，較14日增加153套，上漲26.2％，近一周上海新建商品房日均成交540套。15日單日成交736套，高於近一周平均水準36.3％。(新聞來源：旺報即時 陳冠宇)