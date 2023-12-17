陽光伏特家執行長馮嘯儒藉由「全民電廠平台」的商業模式創業起家至今已進入九個年頭，資本額即將從目前的3,700萬元增資至1.5億元，2024年營業額喊出挑戰12億元，有望比今年成長二倍，規劃2026年走向資本市場，馮嘯儒白手起家創業靠得是相對樂觀的個性特質。
規劃2026年走向資本市場
馮嘯儒創業前曾經待過科技業，擔任智慧型手機專業管理工程師，走與學長學姐一樣的求職路，但工作2年後思來想去對電子業興趣缺缺於是離職創業，因碩士論文研究太陽能材料相關，再加上大學、研究所時期，太陽能產業正夯，台灣也獎勵綠能政策，遂朝著太陽能的大方向找尋創業機會。
創業之前有一年多時間放下腳步，找身邊100人談談自己的創業計畫，獲得朋友建議及反饋，逐步摸索出商業模式，順利找到三位合作夥伴，於是在2015年7月8日成立綠點能創，直到2016年推出產品才有了陽光伏特家的品牌。
陽光伏特家與伏特加酒名讀音一樣順口好記，不過馮嘯儒卻表示經常被誤會以為我們是賣酒或酒場。事實上品牌名稱的來源，陽光是指太陽，伏特是電壓單位，家代表身份概念，每個人都可以是企業家，能透過太陽能-再生能源得到收益的人。
馮嘯儒表示，起初綠點能創以全民電廠的商業模式經營，涵蓋三個重要角色，形成三角形，三個邊缺一不可，首先要有人提供屋頂，其次有人購買太陽能板，最後是有人提供技術，綠點能創就成為後者，扮演提供建置的角色。
馮嘯儒回憶一開始找屋頂及找人買太陽能板相當辛苦，因此積極努力作線下推廣，四處辦活動積極曝光，累積口袋名單。
為了把第一個示範案子作起來，努力尋找屋頂，皇天不負苦心人，由台南洪先先與公司簽下20年合約，主婦聯盟環境保護基金會及其法人買下太陽能板，也是簽約20年，終於在2016年7月1日完成第一個案子，隨著知名度快速打開，推廣也愈來愈順利。
但2020年疫情打亂營運節奏，因屋頂來源是靠當地業務接洽，疫情期間幾乎停頓，於是馮嘯儒快速轉型策略，採取小額投放廣告，觸及住戶，目前效益良好。今年來有6,000個屋主聯繫願意提供屋頂希望賺取租金，雖然90％的屋頂不符合條件，不過證明透過廣告投放可以獲得充足的屋頂，馮嘯儒決定「空戰找屋頂」，加大投放廣告量。
全民電廠、綠電交易營運雙喜
馮嘯儒說廣告效果極好，今年建置完畢300個案子，速度很快，成立以來累計600個，2024年目標將再增加600個案子。
2019年馮嘯儒找到營運的第二隻腳跨入售電產業。2019年取得全台灣第一張再生能源售電業執照，並在2021年投入綠電交易。
目前綠點能創的兩大業務包括全民電廠、綠電交易，一年營收分別達2億元，合計4億元，因屋頂來源充足，營運將快速成長，兩大業務估在2024年將達到12億元，有望年增二倍，目前資本額將從3,700萬元增資至1.5億元。
馮嘯儒創業白手起家，從無到有，他說創業挫折沒有少過，還好個性特質相對樂觀，凡是看好的一面，站在更高的角度看世間紛擾，瞭解僅是一個生命的運行過程，才不會往心裡去，既使遇到困難及挫折更容易跨過去。
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