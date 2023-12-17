國際專業人才為各國爭捧對象，類似國發會11月開幕的「Talent Taiwan」中心，各國官方為此注入無窮資源，跨國企業更是國際人才移動的另一大主因和誘因。英商渣打銀行人資長陳瑋芝今年的重點工作之一「Asia 100+」，要促成渣打集團內100位國際人才交換及進階培育，同時提供國際等級人資服務，滿足國際人才最深層的需求，覓才伯樂的寶貴經驗可為官方參考。

「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」的設立，為擴充國發會原有「台灣就業金卡辦公室」服務量能方式，透過網實合一、一條龍專人專責方式，為國際人才提供全方位服務，即建置外籍人才單一入口服務網，俾利國際人才使用，政策目標約5.6萬名的國際專業人才來台工作居住。

此項政策背景，來自國發會自2021年推動的「強化人口及移民政策」專案，由行政院團隊的七個部會投入，鎖定外國專業人才、僑外生、外國中階技術人力等三類對象，推動全球攬才工作。在日本商會、歐洲商會、澳紐商會等外國公司在台社群提出的年度政策建言書，「人才」議題連年涵蓋其中，而且提出的期盼愈見細節，如技職體系的跨國協力培育。

國發會強調，Talent Taiwan中心以專人專案專責方式，提供國際人才來臺前申辦程序協助，以及後續在臺所需各類生活諮詢服務，住房、銀行、子女教育、稅務、勞健保及寵物等，也與會計師事務所或律師事務所等合作，提供特定領域專業諮詢。

渣打銀行人資部門表示，透過Asia 100+計畫進行的國際人才輪調，「相關後勤支援盡力完備，幾乎是派選人才只需拿上隨身包包就能走馬上任」，銀行的「國際移動服務小組」會把住宿、稅務、子女學校等預先安排，免除人才因跨國移動而引發的焦慮感。

大海養大魚 讓人才無懼追夢

陳瑋芝帶領的渣打台灣人資團隊，積極參與「Asia 100+」，銀行端初估，台灣因此計畫而促成的國際人才交換，3～12個月的短期派任，和當地聘僱（local hired）的長期派任方式，貢獻了11個案例，包括五位台灣籍人才出國，六位國際人才來台工作。陳瑋芝說，渣打銀行願意給予員工跨進國際市場歷練的機會，「魚缸養不了大魚，想要成要大魚，一定要把自己放進大海裡，因為競爭使人成長！」，作為跨國銀行最重要的後勤單位，人資團隊要做好移動過程的每一個細節，讓國際人才放心啟航，勇敢去追夢。

以完善後勤服務，支持渣打員工的「無懼」（fearless）文化，是陳瑋芝認為人資部門最能放大的使命之一，這讓實際上來自於消費金融、財富管理業務部門的她，對於跨國企業人才培育的用心更感驚豔。

1+1大於3 理想工作可許願

「在渣打組織內，對於未來期待的工作是可以許願的」，渣打員工普遍知道公司提供多元的內部轉職機會，也有Talent Market Place平台讓8萬3,000名員工能在52個市場間進行輪調。陳瑋芝自己就受惠於渣打的彈性文化，在累積了十多年銀行頂級貴賓服務經驗，完成渣打銀行敦北旗艦分行開設，2004年時她已擔任渣打銀行台灣區消費金融部分行暨優先理財業務總監，卻更加領悟人才培訓才是金融服務的根本，在亞太區人資部門大主管邀約及培訓課程安排下，她成功轉換跑道接任渣打國際商業銀行台灣組織學習部主管，主持渣打學院，三年的歷練進而出任渣打國際商業銀行人資長，並更為投入渣打集團與台灣的人才交流培育。

陳瑋芝說，面對全球化與充滿競爭力的時代，渣打銀行要掌握1+1大於3的關鍵要素！如今渣打各國團隊的內部人才能發揮，也開門讓集團的國際人才走進來，人資工作是重要後勤，角色更如同伯樂！

把國際人才覓求視為企業要務的跨國集團，在投入上都要如此用心與費心，一年也才能夠得到少少的實際案例。「Talent Taiwan」中心的團隊目標卻是近萬倍，要如何真正找到人才，恐怕要先把伯樂確認出來，下一步才能更順利。