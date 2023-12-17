一、工商企業
◎福懋內部稽核主管李國益退休，由林宏孟新任，財務主管鄭宏寧卸任，由謝碧霞新任。
◎南緯實業策略長楊維漢退休。
◎驊訊電子企業總經理鄭期成卸任，由錢一匡及楊昆城新任，研發主管、業務主管錢一匡卸任，分別由何宜成及李建榮新任。
◎數泓科資訊安全主管由黃柏翰新任。
◎啟弘生物科技內部稽核主管由黃婉菁新任。
◎漢達公司治理主管由楊啟余新任。
◎連鋐科技內部稽核主管連千華卸任，由黃瑜芳新任。
◎巧新公司治理主管由王惠斐新任。
◎創泓科技會計主管由曾耀德新任。
◎瓦城總經理廖梅淳卸任，由徐承義新任，發言人廖梅淳卸任，由黃婉琳新任。
◎矽統策略長由洪嘉聰新任。
◎銘旺科策略長林以山辭職。
◎泰茂內部稽核主管由葉幗範新任。
◎智崴資訊安全長由楊慶哲新任。
◎圓點奈米會計主管謝佳玲卸任，由張志瑋新任。
◎東旺利財務主管、會計主管由黨正新任，內部稽核主管由林盈宇新任。
◎喜威世流通會計主管張丹芸卸任，由顏谷龍新任。
◎台南資訊長由李德和新任。
◎曜越資訊安全主管由李建信新任。
◎漢達執行長劉芳宇辭職。
◎環球晶公司治理主管簡明輝卸任，由陳昱如新任。
◎東盟開發副總經理陳科程辭任。
◎微電能源財務主管及發言人陳心希卸任，分別由楊惠菁及曾昭人新任。
◎欣訊科技副總經理陳雅輝退休。
◎台灣高速鐵路內部稽核主管曲延儔退休，由邱顯鳴新任。
◎台燿資安主管由劉又如新任。
◎愛派司財務主管、會計主管王晨凱辭職，由柯佩君新任。
◎豐藝總經理陳澄芳卸任，由杜懷琪新任，策略長由Andy Chen新任。
◎捷必勝控股內部稽核主管王捷民辭職。
◎八貫資訊安全長由劉宗熹新任。
◎寶碩副董事長施教興辭職，公司治理主管徐志文卸任，由王嘉瑋新任。
◎美賣科技技術長周世恩辭職。
◎台微醫資訊安全主管由游宏瑋新任。
◎東生華財務主管甘真儒卸任，由黃淑平新任。
◎鑫品生醫研發主管歐明昌卸任，由江崑琦新任。
◎新鼎總經理及發言人陳漢宗卸任，由謝仁興新任。
二、金融機構
◎兆豐國際商業銀行財務主管吳秀齡退休，由高麗文新任，南區營運長由鍾慶鳳新任，中區營運長由謝雪珠新任，桃竹苗區營運長由郭建志新任，北區營運長由楊致遠新任。
◎富邦保險經紀人菲律賓總經理楊秉樑卸任，由吳明凱新任。
◎彰化商業銀行發言人及資訊安全長陳斌退休。
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