隨著美國通膨降溫，市場對聯準會（Fed）升息預期清零，美債利率一度跌至4.1％，美元指數曾跌破103，2024年3月降息的概率升至49％。逼空情緒主導資本市場大幅上漲，那斯達克指數上漲11％，中國A股先揚後抑，12月上半月隨著風險偏好改善而反彈，下半月中國經濟修復波折而回落，全月上證指數近乎持平，小漲0.36％。
海外宏觀數據方面，美國11月新增非農就業19.9萬，預期15萬；失業率3.7％，時薪年增4.1％，月增0.4％。11月強勁就業增長帶動失業率回落至近期低點，就業增長主力是低收入服務業，如果排除低收入服務業的就業增長，美國就業市場則延續降溫格局。
美國10月CPI年增3.2％，預期3.3％；核心CPI年增4％，預期4.1％；10月汽油價格回落拖累整體CPI，而住房價格月增0.3％，較前值0.6％少一半，引領核心CPI月增0.23％，為8月以來最低水平，10月通膨數據令市場升息預期清零。
11月底議息會議紀要的三點關鍵訊息：一是討論重點從升息幅度how high轉變成高利率維持時間how long；二是升息不再是基準情形；三是縮表將持續。整體而言，紀要表述中性偏鴿，通膨和就業數據預示聯準會升息周期大概率結束，12月將維持利率不變。
中國物價連續負增長，11月CPI年減0.5％，核心CPI年增0.6％，PPI年減3％。由於暖冬導致農產品供應充足，食品價格大幅回落；國際油價、服務消費需求回落則拖累非食品價格由平轉降；油價、煤價明顯回落是PPI月比轉跌的主要因素。中國物價超預期回落，指向當前經濟修復過程出現波折。
12月初中共中央召開政治局會議，市場關心中國政府將如何部署2024年經濟，目前中國對於財政、貨幣及產業政策基本變化不大，不過強調以進促穩，先立後破的新提法，展示更積極引導預期的意味，市場將觀察未來政策具體目標。
展望2024年，觀察過去15次美國大選，除了衰退時期，財政逆周期必要性高，其他非衰退時期的12次大選有9次財政增長較前一年下降，反映大選期間，民主、共和兩黨為了各自利益競爭訴求遠大於合作，因此2024年是美國大選年，兩黨博奕程度將加劇，財政擴張不容易超預期。
另一方面，中國疫後經濟修復偏弱，公共財政稅收不及預期，因此公共財政被動收縮，加上項目回報下降，專項債發行放緩，政府性基金支出主動收縮，兩者制約政府信用擴張。根據機構測算，財政擴張若要回到前期高點對應公共財政赤字規模5兆～6兆人民幣，中國急需信用擴張打破負循環。因此，中美信用周期變化將是關鍵變量。
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