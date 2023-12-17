原訂12月11日至13日舉辦的2023年杭州酒博會，傳出因經銷商積壓庫存過多，被迫延期至明年5月下旬與北京國際酒業博覽會合併召開。由於酒類被視為庶民消費的一環，杭州更是主力消費市場之一，酒博會遭喊卡，顯示當前大陸民間消費力低迷。
綜合陸媒報導，中國酒類流通協會近日發出通知稱，因眾多參展單位反映，商議關於經銷商及代理商積壓庫存過多，無法進行正常採購。其中，超過半數的參展企業要求本屆展會延期召開。因此經研究決定，2023杭州國際酒業博覽會將與2024北京國際酒業博覽會合併召開，時間為2024年5月25日至27日。
今年杭州酒博會原定於12月11日至13日在杭州國際博覽中心召開，主題為「擴大內需、提升消費、電商賦能、共用共贏」，設有傳統酒類展區、酒精類飲品展區等六大展區。原本主辦方想趁年底衝一波買氣，如今喊卡令不少消費者錯愕。
報導指出，去年因疫情影響，線下展會受限，多場酒業展會也曾宣布延期。譬如原定3月舉行的第17屆中國國際酒業博覽會推遲到7月，原定上半年舉行的106屆全國糖酒商品交易會（春季）延期至11月與第107屆全國糖酒商品交易會（秋季）合併，變成了「冬糖會」。但今年在大陸官方「消費提振年」號召下，各大酒業展會全面恢復。但由於消費復甦不及預期、社會庫存消化緩慢，下半年以來經銷商、代理商的參展熱情持續下滑。
（禁止酒駕，請勿飲酒過量）
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