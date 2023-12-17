全球咖啡業資訊平台World Coffee Portal日前公布，受益於瑞幸咖啡和庫迪咖啡快速擴張，中國品牌咖啡店過去一年大增58％，達到4.96萬家門市，不僅引領東亞及東南亞地區咖啡店遽增，更超越美國成為全球最大的品牌咖啡店市場。
綜合外媒報導，位於英國的World Coffee Portal近日發表報告指出，中國品牌咖啡店增長，主要受益於瑞幸咖啡和庫迪咖啡快速擴張，這兩家公司分別淨增5,059家及6,004家新店。同期，美國星巴克也在中國淨開設785家門市，按門市數量計算，星巴克是中國第二大品牌咖啡營運商，但瑞幸咖啡早在2019年就成為中國最大品牌咖啡營運商。
報告稱，中國是東亞和東南亞地區增長最快的市場，隨著東亞和東南亞品牌咖啡店市場日漸成熟，快速擴張的營運商積極尋求國際增長機會。自2022年在中國開設第一家門市以來，庫迪咖啡已進軍韓國、印尼、日本、香港市場。
便利性是中國咖啡消費者最關心的問題。接受調查的4,000名在中國咖啡店消費的民眾中，超過90％的人每周喝一次熱咖啡，64％的人每周至少喝一次冰咖啡。89％的受訪者每周至少去一次咖啡店或從咖啡店訂購，其中五分之一的受訪者每天都會這樣做，反映出咖啡店在推動消費方面的作用。
報告指出，超過85％的受訪者在過去12個月內，曾使用過咖啡店外送服務，其中逾半的57％喜歡外送，而非光顧咖啡店面。
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