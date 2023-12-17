大陸1年來黃金價格走勢

在中國經濟與房市低迷、人民幣大貶，以及國際地緣政治緊張的背景下，讓中國投資人更喜歡購買有「無國籍貨幣」之稱的黃金。也因需求居高不下，中國的黃金交易價格自今年8月起持續高於國際價格。

日經中文網報導，作為國際指標的紐約黃金期貨，12月上旬一度突破每盎司2,100美元，創下歷史新高，目前則保持在每盎司2,000美元。報導指出，除了美國聯準會降息預期外，中國需求增長也是推升金價的主因之一。

報導稱，體現中國黃金市場供需緊張的證據，在於中國金價與國際現貨指標的倫敦金價價差。上海黃金交易所（SGE）的交易現貨價格截至12月11日為每克人民幣470元，換算成美元，比國際價格高出約每盎司40美元。

尤其8月上旬後，中國金價高於國際價格的情況持續至今，9月中旬黃金溢價甚至一度逾100美元，創歷史新高。日本Market Strategy Institute代表龜井幸一郎指出，中國對現貨需求堅挺，成為支撐金價的因素。

比起其他產品，中國投資者更喜歡買黃金，一名在10月購買黃金產品的上海女性表示，中國的國際關係變差，海外也有戰爭，黃金價格不會下降。

市場分析師豐島逸夫認為，因對人民幣的不信任，中國民眾出現購買黃金的趨勢。今秋人民幣兌美元大幅貶值，中美兩國的利率差擴大及出口低迷等因素，讓人民幣兌美元匯價在9月創下逾15年來新低。

與此同時，中國政府11月公布製造業PMI連續兩個月低於50榮枯線，顯示經濟復甦較慢，加上占中國GDP約三成的房市持續萎靡，都讓投資人更傾向購買黃金。另外，中國投資資金也流向日本房地產。日本房地產仲介List International Realty數據顯示，來自海外富裕階層的房源諮詢件數今年前11個月為2,120件，較2022年同期大增4成以上，其中來自中國大陸、香港和台灣的諮詢呈增加趨勢。