鑒於人工智慧（AI）的日益普及可能對金融市場構成重大威脅，美國財長葉倫14日強調，監管機關應把AI與其相關風險列為2024年首要因應的任務。另外，美國金融穩定監管委員會（FSOC）在發布的年度報告中，也首度針對AI可能對美國金融系統造成的風險，提出預警。
擔任FSOC主席的葉倫在年度報告發布前表示，AI雖然可為銀行等金融公司帶來創新與提高效率，不過，這些業者與監管機關也需要對這項快速發展的技術保持警戒。FSOC是在2008年金融危機後創立，任務在於因應金融系統風險，其成員包括聯準會與美國證券交易委員會（SEC）等官員。
報導稱，華爾街今年來爭相採用AI技術，並且還擴大相關資料工程師和定量分析師的團隊。然而，AI對金融業的潛在影響，也引發不少監管官員的關注，包括SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）與聯準會的巴爾（Michael Barr）都曾對其威脅提出警告。
FSOC在報告中表示，「AI會帶來某些風險，包括網路和模型等的安全和穩健性風險」，因此該委員會建議金融業者與監管機關應該「深化專業知識和能力，以監控AI創新與使用，並且辨識新出現的風險」。
該委員會還指出，部分AI工具可能擁有強大的技術卻不透明，使得金融業者難以解釋或適當監控它們造成的問題。FSOC認為，如果業者和監管機關沒有針對AI工具進行全面了解，可能會出現偏頗或不準確的結果。
儘管FSOC已經注意到AI可能引發的金融風險，但這份報告內容卻缺乏具體建議。
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