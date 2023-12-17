台股上周上漲289.88點，漲幅1.67％。美國聯準會（Fed）高「鴿」，暗示美國明（2024）年至少降息3次，上周四（14日）央行理監事會也決議宣布不升息，利率「連三凍」，激勵台灣股匯雙漲，大盤續創今年新高價位。
觀察三大法人資金動向，集中市場外資及陸資（不含外資自營商）加碼699.4億元，投信買超88.88億元，只有自營商（含自行買賣及避險）站在賣方市場，減碼179.67億元，三大法人單周共計買超608.61億元。
外資連六買851.51億元，這波回補又急又快，今年來買超擴大至1,611.2億元，法人看好台股一路「過五關」，年底衝萬八，不過也提醒留意美股表現，不排除出現高檔震盪，個股或有作帳及結帳交雜，落後補漲股已由鋼鐵股發動，中小型股投信作帳行情也有機會輪動。
值得注意的是，三星等龍頭記憶體業者陸續擴大記憶體減產幅度，加上DDR4的合約及現貨價在第四季翻漲，台系記憶體製造廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）跟著受惠，外資加碼態勢明顯。
外資單周買超前10大上市個股依序為華邦電（2344）60,488張、台積電（2330）50,704張、中信金（2891）48,681張、長榮（2603）33,642張、聯電（2303）30,469張、中鋼（2002）27,065張、玉山金（2884）24,904張、仁寶（2324）23,128張、永豐金（2890）22,615張、力積電（6770）21,436張等。
外資單周買超前10大上櫃個股依序為台半（5425）9,799張、頎邦（6147）8,150張、力麒（5512）3,876張、順達（3211）2,814張、穩懋（3105）2,705張、國統（8936）2,700張、康和證（6016）2,501張、世界（5347）2,129張、精剛（1584）1,859張、茂達（6138）1,815張等。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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