時隔3年零9個月，12日至15日，大陸電商巨頭亞馬遜選擇在深圳重啟面向賣家的招商大會：2023亞馬遜全球開店跨境峰會。

界面新聞報導，這是一場被視為跨境電商行業的標誌性大會，亞馬遜派出200多名工作人員，會展中心周邊豪華酒店的客房一度被訂光。來自全大陸各地的上萬名跨境賣家、服務商蜂擁至深圳福田會展中心，他們的目的很明確，試圖在這場峰會上捕捉到最新的「搞錢」機會。

現場亞馬遜的高管輪番上場，介紹亞馬遜最新的政策動向和戰略重點，包括正式向中國賣家開放亞馬遜供應鏈（Supply Chain by Amazon）整體解決方案，台下上千人的座位座無虛席。數塊巨屏環繞在會展中心9號館，確保每一個前來參會的人都能及時準確地獲得大會資訊。「1對1店鋪諮詢專區」，更是一座難求。

亞馬遜回顧過去一年中國企業在亞馬遜上所取得的進展與成績。數據顯示，過去一年，亞馬遜上銷售額超100萬美元的中國賣家數量，年增長超過25％；銷售額超過1,000萬美元的中國賣家數量，年增長接近30％；中國賣家通過亞馬遜全球網站向消費者以及企業客戶所售出的商品數量，年增超過20％。

但亞馬遜依然面臨不小的競爭壓力。過去一年，拼多多海外版Temu大舉進軍亞馬遜的大本營：美國市場，並在短短一年內獲得超2億次下載量，同時拓展48個國家網站。最新數據表明，美國消費者在Temu上花費的時間幾乎是在亞馬遜等主要競爭對手上的兩倍。Temu已經成為美國人最喜愛的購物APP。

不只是Temu，來自中國的Shein、TikTok、阿里系的阿里國際站、速賣通等跨境平台，以及美國傳統零售巨頭沃爾瑪也不斷更新政策，間接或直接和亞馬遜爭奪中國賣家和用戶資源。