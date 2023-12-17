【時報記者郭鴻慧台北報導】永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點全台可容納萬人以上大型活動場館周邊房市。其中，高雄巨蛋交易最熱絡，今年到目前為止已經超過500件交易；桃園市的國立體大體育館漲勢最驚人，近三年漲幅突破五成！
高雄巨蛋周邊買氣暢旺，今年已超過500件交易，房價漲幅也不遑多讓，18.5%的漲幅位居8所大型場館中第三！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄巨蛋是舉辦演場會、運動賽事的重要場地之一，周邊也是北高雄的核心發展區；且鄰近高雄捷運巨蛋站，並與三鐵共構的左營站僅相隔一站；此外，商圈生活機能佳，不僅有漢神巨蛋購物廣場，未來陸續將有更多百貨商場進駐，促進經濟繁榮。今年單價落在28.6萬元，與2021年相比有近兩成的漲幅，不過因地段精華及親民的房價仍磁吸不少民眾前往購屋置產。
房市交易量第二名則是台北小巨蛋，房市表現略勝台北大巨蛋。陳金萍表示，台北小巨蛋所處地段精華，周遭生活圈商業金融活動熱絡；加上有敦化國中小、民生國小等，明星學區的加持，深受高資產族群以及有設籍需求的家長青睞，也使周邊房市買氣穩定。
在全台8所大型活動場館中，房價漲幅最多的是國立體大體育館，三年房價漲幅高達57.3%，直逼六成！陳金萍說明，位在龜山的A7重劃區的國立體大體育館，經常用於舉辦大型活動，區域內有桃園機場捷運體育大學站，擁有捷運優勢。加上產業專用區開發優勢，擁有佔地17.14公頃的「郵政物流園區」，以及「樂善科技園區」，面積約22.23公頃，串連林口工業區與華亞科技園區，也帶動產業聚落成形。大量就業人口進駐也推升住居需求，讓該區域購屋需求穩定，房價也獲得支撐，平均房屋單價從18.5萬元迅速高漲至29.1萬元，漲勢凌厲。不過，以目前2字頭房價來看，仍是機場捷運沿線的房價凹陷區，因此，仍吸引當地就業人口以及雙北民眾進駐。
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