今（2023）年即將進入尾聲！明（2024）年要退休的勞工若要請領勞保老年年金，需滿64歲才能請領全額的勞保老年年金，根據勞動部統計，受影響者為1961年（民國50年）出生的被保險人，人數約12萬餘人。

勞保年金制度2009年1月1日施行日開始，第10年提高1歲，也就是自2018年開始提高為61歲，其後每2年提高1歲，提高到65歲為上限。

▲1960年（民國49年）出生的人，年滿63歲可請領，49+63即2023年（民國112年）。

▲1961年（民國50年）出生的人，年滿64歲可請領，50+64即2025年（民國114年）。

▲1962年（民國51年）出生的人，年滿65歲可請領，51+65即2027年（民國116年）；1962年（含）之後，法定請領年齡都是65歲，不再逐年變動。

退休族如果符合法定請領年齡但先不領，每延後1年，依計算出的給付金額將多給4％，最多延後5年（多20％），能領到年金的120％，反之，每提早1年少4％，最多可提前5年請領，也就是會被扣減20％。

若以勞工平均請領勞保年金1.8萬元來看，若提前5年領打8折，每月只能領到1.44萬元，提前的5年可先領86.4萬元先。如果延後5年才開始領，金額會增給2成，每個月可以領到2.16萬元。

不過，與正常領比起來，晚5年的期間，少拿了108萬元(1.8x12x5)，與提前領相較，晚了10年的時間，少拿172.8萬元(1.44X12X10)。