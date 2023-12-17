中華（2204）上周股價觸及127元新高後，連兩日拉回，15日股價收120.5元，年增1.69％，未能成功收復周線，日KD則呈現向下交叉走勢。雖外資12月以來連日買超，不過外資於15日轉買為賣。

中華11月營收37.51億元，年增54.75％，為近三年單月新高，前11月營收亦為近六年高，隨著MG產銷計畫持續提升，後續業績表現可期，估12月MG交車可維持高峰，帶動單月營收維持高檔，且隨MG 2024年銷售目標增逾90％，亦可望同步推升營收續成長。

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