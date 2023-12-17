黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

美國聯準會（Fed）暗示2024年降息多次，道瓊指數創近期新高，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，台股在台積電秒填息帶領下，讓指數突破前波高點17,463點，短線有機會往前高挑戰，加上消費性電子復甦在即，有望吸引買盤進駐；本周選擇的投資組合前兩大為國巨（2327）、雍智科技（6683），再選入健策（3653）、上銀（2049）與華義（3086）。

據美國經濟政策公布，受到經濟活動從第三季開始放緩，就業也開始緩和下，失業率維持低水位，並暗示2024年將多次降息，讓台股有如吃下定心丸，未來將直衝萬八關卡價。

而外資在上周連續幾天買超近600多億元，在12月份以來持續偏多操作，隨著11月份買超創新高，外資持續回流下，讓台股有如驚驚漲格局，雖然大多投資朋友都很害怕，但金融市場有資金就是主流，不是很多人認為的漲多就要大幅拉回，這波行情成也外資，所以當資金退潮時，應該就是下一階段的轉折點。

觀察近期台股在橫盤震盪時，成交量維持在3,000多億元，但這次突破的成交量有3,800多億元，由於多方架構持續，但類股輪動快速，以個別股表現為主，聚於光學股、網通及IC設計類股，短線有機會挑戰前高，加上年底耶誕節購物潮，可望吸引買盤進駐。

選股上布局第四季營收與毛利率看升的國巨；測試介面爭取2024年AI PC元年的雍智科技；受到均熱片業積成長的健策；歐美與日本需求穩健、產品價格回穩的上銀，與多元化拓展業務的華義。