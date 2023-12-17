林漢偉上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

上周台股受惠美股強勢，搭配年底最後的不確定因素，超級央行日順利落幕，市場觀望買盤回流，也推動台股上周再度創2023年新高，且量能明顯回溫，摩爾投顧分析師林漢偉認為，台股確立多頭行情再啟，有機會一路震盪走高到年底，本周投資組合為華義（3086）、威宏-KY（8442）、保瑞（6472）、長榮鋼（2211）、澤米（6742）。

本周族群重點：投信作帳與ETF調整持股行情，相關投信鎖碼股與新增股有續航力道。總統大選首場辯論會20日登場，可留意相關政策題材如綠能、軍工、生技與內需產業。周末國際旅展登場，部分觀光族群有機會反映，另可留意相關報價族群，如航運、鋼鐵、記憶體與被動元件等。電子股則以IC設計與消費電子為主。

華義遊戲進入旺季，搭配Google接連推出生成AI圖片與音樂工具，有利遊戲廠商成本降低且產出加速，華義另外具備網銀國際與智冠股權之爭題材，下周智冠解除處置後，仍有比價效應存在。保瑞19日由上櫃轉上市，搭配20日總統大選辯論，預計兩組候選人醫療背景，有利生技產業政策方向釋放利多，有題材助攻力道。威宏-KY 11月營收因船班延誤遞延，搭配12月旺季題材有成長機會，2024年奧運題材有機會提前發酵。長榮鋼前三季EPS 7.11元已創下歷史新高，高獲利帶來2024年高配息想像，市場傳有機會被納入00919成份股。澤米三大事業體受惠消費電子回溫，搭配蘋果MR頭盔1月上市，公司樂觀看待2024年營收年增上看20％。