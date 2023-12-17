趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

加權指數周五最高來到17,743點，多頭向上趨勢並未改變，顧德投顧分析師趙彭博認為，外資及法人連續買超，大大增加了年底前挑戰18,000點可能性，本周投資組合前兩大為燁興（2007）、澤米（6742），再選入新鋼（2032）、華義（3086）、邑錡（7402）。

美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率從3.2％下降至3.1％符合市場預期；核心CPI年增率4％，同前期及符合市場預期。CPI數據顯示通貨膨脹隨經濟降溫而受控制，且經濟不致於陷入衰退情況，投資人對經濟前景保持樂觀的情境。美國聯準會（Fed）12月FOMC會議維持政策利率5.25％～5.50％不變，但最新利率點陣圖顯示，預期調降2024年終端利率至4.50％～4.75％，也就是2024年將降息3碼的可能性。

Fed主席鮑爾在會後表達利率已在或已接近高點，雖然保留再次升息的可能性，但也擔心維持更高及更久高利率的風險，希望在達到通膨目標2％之前，利率水準已進入限制性領域，因此聯準會已開始討論降息議題。根據芝加哥商業交易所FedWatch Tool預估，Fed明年3月降息1碼（25個基點）的機率，從先前的50％左右上升至70％之上，5月降息的機率超過85％。

展望後市，封裝測試近期有整個族群一起往上攻擊，近期表現較強勢的封測股有力成、京元電子、頎邦等。共同特性為低本益比。同時因股價較低的情況普遍具有高殖利率的題材，受許多以高配息為賣點的ETF青睞，吸引投信連續多月買超，近期買超態勢增強。