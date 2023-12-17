距離總統大選不到一個月，選舉行情持續發酵，加上集團作帳行情，豐銀投顧分析師龔鴻彬認為，本周可關注相關政策類股，但注意創高後，會出現高檔震盪，且近聖誕節外資放假，台股預期量縮，操作上不宜追高，以低接布局為原則；本周選擇的投資組合前兩大為燁興（2007）、新鋼（2032），再選入華義（3086）、澤米（6742）與邑錡（7402）。
上周國際股市跟台股驚喜連連，前半周市場等待美國聯準會公布利率決策，大盤遭壓抑但緩步墊高，會議結果不升息後，暗示明年即將進入降息，道瓊當天突破至37,090點創歷史新高，台股也跟著上攻至17,653站穩17,600點大關；類股維持產業輪漲輪動迅速，光學、鏡頭、IC設計都出現一波漲勢，14日鋼鐵股集體上揚，本周盤面上預計仍會維持快速輪動的節奏。
投資人本周應關注報價上揚、產業復甦的族群，可關注有晶創計畫背書的IC設計族群、半導體相關及設備、車用族群；政策選舉概念股重電、能源、軍工；明年需求復甦的矽晶圓廠如環球晶、中美晶等。
本周選股上，鋼鐵股新鋼、燁興受惠於中鋼於12月14日宣布2024年1月份及第一季報價開出漲盤，加上全球預期升息循環後的景氣回升，帶動基礎建設需求回溫。布局遊戲股華義，在12月將推出兩款遊戲，搶遊戲商機，挹注營運成長動能。
另精密光學元件廠澤米科技，看好明年車載及元宇宙AR／VR成長動能強勁；邑錡則是受惠烏俄戰爭及2023年爆發的以巴衝突，軍用商機持續擴張
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