上周隨著美國陸續公布11月份經濟數據CPI等符合預期，加上聯準會（Fed）公布利率會議後，確認利率已達高點，明年有望降息3碼，全球鴿聲大作，台股續衝新高一度逼近17,800點；法人表示，本周大盤將進入內資主導行情，但多頭向上趨勢仍未改變，建議可布局選前政策、投信作帳與ETF調整持股行情。
法人指出，上周台股受惠美股強勢，搭配年底前最不確定因素，超級央行日順利落幕，市場觀望買盤回流，推升指數上周再創今年新高，上攻至17,653點站穩17,600點，量能更在15日增加到4,484億元明顯回溫，確立多頭行情再啟；另在外資進入休假模式後，建議投資人可關注如航運、鋼鐵、記憶體與被動元件股。
觀察四位達人本周布局，看好以鋼鐵、遊戲類股為主；其中豐銀投顧分析師龔鴻彬本周全數更換持股，投組持股看好燁興、新鋼受惠於中鋼於宣布明年第一季報價開漲盤，資金配置各為29％最高，其餘選入華義、澤米、邑錡。
顧德投顧分析師趙彭博則青睞鋼鐵股燁興，看好庫存去化漸見成效，需求復甦，加上股價站上月、季、半年線，量大漲勢可期，資金配置為35％最多，其餘選入澤米、新鋼配置約28～29％，再選入華義、邑錡。
鼎燁投顧分析師黃勇文本周則看好電子股，看好併購效應發酵，第四季營收與毛利率看升的被動元件股國巨配置25％，並選入IC測試介面，爭取2024年AI PC產品布局的雍智科技配置約24％，其餘在選入健策、上銀及華義。
摩爾投顧分析師林漢偉則看好接近年底、假期旺季，選入遊戲股華義，受惠於智冠的董監行情想像配置25％最多，另選入威宏-KY受惠奧運商機，客戶訂單能見度高，其餘選入保瑞、長榮鋼及澤米。
上周逐洞賽比賽成績揭曉，首次參賽的龔鴻彬氣勢驚人，再度連霸2洞奪冠，以周報酬10.75％遠勝於大盤周報酬1.67％的表現，上輪冠軍趙彭博則以報酬1.4％居次，林漢偉、黃勇文則分居三、四名；個別投組股表現部分，龔鴻彬選入振發以超高周報酬率44.21％表現最優。
總計本輪逐洞賽進入第2洞，四位達人中以新投入的龔鴻彬、林漢偉分別以總報酬13.62％、1.58％暫居第一、二名，趙彭博及黃勇文則分居三、四名：觀察本周選股，達人皆選入華義，另趙彭博、林漢偉、龔鴻彬則選入澤米。
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